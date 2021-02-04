Kadıköy’de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ERENLER (Sakarya), (DHA)- İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde bazı...