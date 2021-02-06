Kadıköy’de fıstık çamı gerginliği; Mahalleli tepki gösterdi, ağacı kesenler böyle kaçtı

Cengiz ÇOBAN – İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHA- KADIKÖY’de inşaat alanındaki fıstık çamı ağacının kesilmesine mahalleli tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisinin ardından ağacı kesenler hızla kaçtı. Mahalle sakini bir kişi, “100 yıllık mahallemizin fıstık çamı. İnsan gibi kıymetli bizim için. Gözyaşları içinde izledik, yazık günah değil mi?” diye konuştu.

Olay Caddebostan Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Mahallelinin iddialarına göre, sokakta bulunan bir bina depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Arsanın çevresi güvenlik amaçlı demir bariyerlerle çevrildi. Hak sahipleri ile müteahhit arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle arsaya yıllardır boş kaldı. Yıkım sırasında ise bina çevresindeki ağaçlara zarar verilmemişti. 2 gün önce inşaat çalışanları olduğu öne sürülen kişiler gelerek arsa çevresindeki ağaçların dallarını kesti. Olayı göre mahalleli, zabıta ekiplerine haber verdi. Ekipler gelerek arsada inceleme yaptı. Dün yine gelen aynı kişiler arsa içindeki fıstık çamını kesmeye başlayınca mahalleli büyük tepki gösterdi. Mahalleli, kesime engel olmak istese de başarılı olamadı.

Mahalleli ile ağacı kesenler arasında gergin anlar yaşandı. Vatandaşlar zabıta ve polis ekiplerine haber verdi. Gerginlik üzerine ağacı kesenler olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri toplanan mahalleli için çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri kesilen ağaçlarla ilgili arsada inceleme yaptı. Zabıta ekipleri incelemenin ardından arsanın kapısına mühürleyerek girişi yasakladı.

ÇOK ESKİ VE DEĞERLİ BİR ÇAM AĞACIYDI

Bir mahalle sakini, “Dün sözde budamaya geldiler, izinleri yoktu. Tepki gösterdik. Zabıta ve polis gelince ‘gidiyoruz’ diyerek ayrıldılar. Bugün de gelerek büyük bir öfke ile ağacı kökünden testereyle kestiler. Sözde bu inşaatın elemanları. Çok eski ve değerli bir çam ağacı. Suç olduğunu bildikleri için kaçtılar” diye konuştu.

100 YILLIK MAHALLEMİZİN FISTIK ÇAMI, GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİM

100 yıllık mahallenin fıstık çamı olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, “Çok kıymetli ve sağlıklı bir fıstık çamı ağacı. Zamanında çocuklarımız fıstık toplardı. Böyle nostaljik bir durumu da var. İnsan gibi kıymetli bizim için hiç farkı yok. Gözyaşları içinde izledik biz. Bir katilden farkı yoktur benim için” diye konuştu.

FISTIKLARINI TOPLARDIK

“Fıstıklarını toplardık” diye bir mahalleli de, “Kozalaklara bakın fıstık çamıdır. Yazık oldu. Çocukluğumuzdan beri vardı bu ağaç. 10 yaşından itibaren ben buradayım. Hiç utanmadan kestiler.” diye konuştu.

YAŞANAN GERGİNLİK KAMERADA

Öte yandan mahalleli ile ağacı kesenler arasın yaşanan gerginlik cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde ağacın motorlu testere ile kesilme anı ve vatandaşların tepkisi görülüyor. Mahalleli arsaya gelince ağacı kesenlerin hızla kaçtıkları görülüyor.

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