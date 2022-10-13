Kadıköy’de eğlence mekanlarına bodyguard denetimi

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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA)-KADIKÖY’de polis, eğlence mekanlarında görev yapan güvenlik görevlilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, güvenlik sertifikası olmayan ve kurallara uymayan güvenlik görevlilerine işlem yapıldı.

Kadıköy’de, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, mekan girişlerinde görev yapan ve bodyguard olarak tabir edilen güvenlik görevlilerinin yetki belgeleri sorgulandı. Üst araması yapılan görevlilerin bazılarında demir cop bulundu. Belge eksikliği olan çalışan ve mesul müdürler adli yaptırım uygulanmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne götürüldü. Adli yaptırım uygulanan şüphelilere 3 bin ile 18 bin lira arasında ceza kesileceği öğrenildi. Polisin eğlence mekanlarında saat 22.00 sıralarında başlayan denetimi, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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