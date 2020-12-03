Kadıköy’de dükkanlar kısıtlama öncesinde kapandı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)-SOKAĞA çıkma kısıtlamasına 1 saat kala Kadıköy’de bulunan işyerlerinin büyük bir kısmı kapandı. Sokaklar boş kalırken vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerine dönmeye başladı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kadıköy Çarşısında bulunan işyerlerinin büyük bir çoğunluğu 1 saat öncesinden kepenk kapattı. Gün içinde yaşanan yoğunluk ile dikkat çeken Kadıköy sokakları boş kaldı. Esnaflar, kısıtlama öncesi işyerlerini kapatarak kurallara uydu. Vatandaşlar ise evlerine gidebilmek için yola çıktı.

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