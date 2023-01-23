Kadıköy’de  drone destekli trafik denetimi

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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)KADIKÖY’de polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan yapılan denetimde kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan trafik ihlali yapıp yapmadıkları belirlenen sürücüler, ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen 4 sürücüye 436 ‘şar lira ceza kesildi. Ceza kesilen bir sürücü “Emniyet kemeri takmadığımdan işle yapıldı. Drone trafik denetimi varmış.”diye konuştu. Başka bir sürücü ise “Noterden çıktım,dalgınlığıma geldi.Kemerden ceza kesildi” dedi.

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