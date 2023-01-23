Kadıköy’de drone destekli taksi denetimi

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Murat KORMAZ / İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde denetim yaptı. Durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi. Araç muayenesi bulunmadığı tespit edilen bir şoföre 951 lira ceza uygulanırken, denetimden kaçan bir şoföre de 951 lira ceza yazıldı.

Denetimde, aynı cadde üzerinde bulunan Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı drone ise kırmızı ışık ihlallerini kontrol etti.