Kadıköy’de değnekçi polise böyle yakalandı

İSTANBUL, (DHA) – KADIKÖY’de müşteri kılığına giren polis, değnekçilik yapan Mesut B.’yi yakaladı. O anlar kameraya yansırken, Mesut B. hakkında adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, değnekçilere operasyon düzenledi. Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsaya park eden araçlardan ücret talep ettiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, müşteri kılığına girdi. Sivil polislerden para talep eden Mesut B. suç üstü yakalandı. Mesut B. hakkında, “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

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