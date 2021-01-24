Kadıköy’de boş yolda kaza kamerada

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda hızla ilerleyen hafif ticari araç, cipe çarptı. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi

Kaza, Göztepe Mahallesi’nde geçtiğimiz gün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Dörtyol kesişiminde meydana gelen kazada hızla ilerleyen hafif ticari araç, cipe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle duramayan araç, park halindeki bir otomobile vurarak durdu. Kazada, yaralanan olmazken her iki araçta da hasar meydana geldi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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