Kadıköy’de Azda Gülendam eylemi

Rojda ALTINTAŞ-Feriden AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY’de kadınlar, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun öldürülmesini protesto amacıyla eylem yaptı.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun İnşaat Mühendisi, emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülmesini kadınlar protesto etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde Kadıköy’de bulunan Beşiktaş İskelesi önünde saat 19.30’da bir araya gelen kadınlar, ellerinde “Sessiz kalmayacağız” yazılı pankartlar ile slogan attı.

Burada grup adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim tarafından okunan basın açıklamasında, “Son zamanlarda kayıp haberlerini çokça duyar olduk. Bu demektir ki, etkin bir soruşturma süreçlerinin gerektiği gibi bir kayıp ihbarı geldiği zaman karakola herhangi bir yetkilinin makamına, seferberlik işte o zaman yapılmalıdır. Kadınlar öldürüldükten sonra seferber olunması önemli değildir. Kadınlar hayattayken kaybolduklarında şiddete uğradıkları ifade edildiğinde işte o an yapılması gerekenler harfiyen uygulanmak zorundadır. Süreç etkin bir şekilde uygulanmak zorundadır” ifadelerine yer verildi. Eylem, daha sonra olaysız bir şekilde sona erdi.

(FOTOĞRAF)

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