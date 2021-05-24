Kadıköy’de aile hekimine saldırı

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA- KADIKÖY’de 3 kişi, rapor yazmadığı gerekçesiyle doktora sokak ortasında saldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Kadıköy Suadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kadıköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Rıdvan Tunç, iş yerine gitmek üzere sokakta yürüdüğü sırada rapor verdiği iddiasıyla 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda aile hekiminin burnu kırıldı. Genç doktor polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Darp edilen doktor 10 gün iş göremez raporu aldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

” 5-6 KERE YUMRUK ATTI. AĞZIM BURNUM KAN İÇİNDE KALDI.”

Olayı anlatan doktor Rıdvan Tunç, “Cuma günü sabah işe giderken bu sokağı kullanıyordum. Sağlık ocağına 50-100 metre kala beyaz tişörtlü bir kişi çıktı karşıma. Son 4-5 metrede fark ettim benim önümü kesmeye çalıştığını. Hiçbir şey söylemeden darp etmeye başladı beni. 5-6 kere yumruk attı. Ağzım burnum kan içinde kaldı. En sonunda darp biterken ‘Sen bana rapor vermezsin öyle mi’ dedi. Daha sonra 155’i aradım. Polisler geldiler. Birlikte hastaneye gittik, darp raporu aldım. Burnumda kırık olduğu anlaşıldı. Kulak burun boğaz hekimi kemiği oturttu ama kontrole gideceğim. Ameliyat gibi bir durum olabilir” dedi.

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” MUHTEMELEN BUNU PLANLAMIŞLAR ZATEN.”

Tunç, “Bunlar 3 kişi gelmişler. Arabayla gelmişler, beni burada yarım saat beklemişler. Pusu kurmuşlar bana burada. Bir tanesi sokağın üstünde benim geleceğim yolu biliyormuş zaten orada beklemiş. Aşağıda beni darp eden kişiye haber vermiş. Daha sonra biz bu arabayı da öğrendik, plakasını aldık. Araştırılıyor şu anda. Kiralanmış, muhtemelen bunu planlamışlar zaten. Bayramdan sonra bir haftadır çalışıyoruz. Bir hafta içinde rapor talep eden kimse olmadı. Hatırladığım biri değil. Son 1-2 aydır da benden rapor isteyip de vermediğim biri olmadı. Olayın nasıl böyle olduğunu anlayabilmiş değilim. Hastalarla tartışmalı bir durumum da olmamıştı rapor yüzünden. Sebebini bilmiyoruz ama failler yakalanmadı. Bunların bir an önce yakalanması lazım” diye konuştu.



“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN ŞİDDET OLAYLARI ARTIK CANIMIZA TAK ETTİRDİ.”

10 günlük rapor aldığını söyleyen Rıdvan Tunç, “Şu anda çalışabilecek durumda değilim. Psikolojik olarak da uzun bir süre çalışabilecek bir durumda olmayacağım. Failler yakalanmadan sokağa çıkıp ekmek almaya bile gidemiyorum. Endişeliyim, sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olayları artık canımıza tak ettirdi. Pandemi dönemindeyiz, hekimlerin ne kadar özverili çalıştığını biliyorsunuz. Zaten normalde de öyleydi” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)