Kadıköy’de 3 kişinin hayatını kaybettiği bina yıkıldı 

- Reklam -

Nedim BAYHAN-Özgür KUMANOVALI-Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)- KADIKÖY’de 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybederken,1 kişi yaralanmıştı. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binada gerekli incelemeler yapılarak, deliller toplandı. Ağır hasarlı haldeki apartman bugün belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Patlama 9 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2’nci katında meydana gelen patlama sonrası, yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra apartmanda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Binada bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi de yaralandı.

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 gün süresince delil toplama ve inceleme işlemleri yapıldı. Ağır hasar gören binanın yıkımı için bugün sabah saatlerinde belediye ekipleri çalışmalara başladı. İş makinelerinin kullanıldığı yıkım, 2 saat sürdü. Yıkım sırasında polis ve belediye görevlileri çevrede önlem aldı. Binanın yıkımı ise drone ile havadan görüntülendi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

- Reklam -