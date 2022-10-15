Kadıköy’de 24 katlı rezidansta yangın

- Reklam -

Murat SOLAK-Melihcan ÇALIŞKAN/ İSTANBUL (DHA) – KADIKÖY’de 24 katlı bir rezidansın ilk katında yangın çıktı, kısa sürede binanın dış cephesine yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Yangın saat 21.00 sıralarında Fikirtepe, Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Binanın havalandırma sistemine yakın bir noktada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dış cepheye sıçradı. Binanın tüm katlarına doğru yayılan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 16.Katta oturduğunu söyleyen bina sakini, Köksal Yılmaz “ Oturma odasında otururken birden yukarıya doğru alevler yükseldi, hemen aşağı indim ve itfaiyeyi aradım. Herkesi dışarı çıkarmaya çalıştık, klimadan çıktığını söylüyorlar, tam olarak bir bilgimiz yok. Yangın binanın ön cephesini sardı, içeride insanlar vardı, tek temennimiz kimseye bir şey olmamış olması” dedi. (DHA)

- Reklam -

FOTOĞRAF

