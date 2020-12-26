Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam 21.00 sıralarında başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy ve Üsküdar’da meydanlar boş kaldı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülenirken, Kadıköy’de denetimlerde izin belgesi olmayan kişiye ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesiyle Kadıköy ve Üsküdar boş kaldı. Polis ekipleri de bazı noktalarda denetim yaptı. Kadıköy Boğa Heykeli’nin önündeki denetim noktasında kısıtlamada sokağa çıkan vatandaşları ve araçları durduruldu. Ekipler evrak kontrolü ve izin belgelerini kontrol etti. Bir taksiyi durduran polis ekipleri, taksi sürücüsünün ve yolcusunun evrak kontrolünü yaptı. Evrak kontrolü sırasında yolcunun izin belgesinin olmadığı tespit edildi. Yolcuya 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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