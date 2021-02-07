Kadıköy sokaklarında kısıtlamaya rağmen yoğunluk

Elif YAVUZ – Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL, (DHA) – KISITLAMAYA rağmen Kadıköy’de ara sokaklarda köpek gezdirme ve alışveriş gerekçesiyle dışarı çıkanların sayısının fazla olduğu görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00’da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama süresince araç kullanmamak şartıyla vatandaşlar ikametlerine en yakın markete saat 10.00-17.00 arası gidebiliyor. Öte yandan evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını gidermek isteyenler de sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar. Kısıtlamanın sona ermesine saatler kala Kadıköy sokaklarında market ve evcil hayvan besleme gerekçesiyle çok sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü. Caddebostan Sahili’nde ise çok sayıda polis ekibi denetimlerini sürdürdü. Köpek gezdiren, banklarda kahve içmek ve yemek yemek isteyenlere izin verilmedi. Kadıköy’de alışveriş yapmak için çıktığını belirten Şükrü Özgür, “Bugün önceki yasak günlerine göre sakin bile. Daha kalabalık oluyordu. Sanım emniyet denetimlerini artırdı. Onun etkisi oldu. Sahil çok kalabalık oluyordu, şu an hiç kimse yok. İnsanlara alışveriş hakkını vermişler, insanlar da bu hakkı yetki gibi görerek bir şekilde kullanıyor. Muhakkak bahane ederek çıkan da oluyor ama yaya trafiğinden çok araç trafiği olduğunu düşünüyorum” dedi. Köpek gezdiren bir vatandaş ise “Pandemi içerisinde nasıl yaşamamız gerektiğini öğrendik. Yaklaşık 11 haftadır hafta sonu yasağı var. İnsanlar haddinden fazla sıkılmaya başladı. İnsanların dışarı çıkmasında bir bahane aranmasını doğru bulmuyorum. İnsanları daraltmayın artık, herkes çok sıkıldı” diye konuştu.

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