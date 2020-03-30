Olmaz böyle şey yoksa rüya mı? dedirten cinsten bir bütünsel anlatım. Kadiköy’ün kronolojik tarihini nehir anlatı kıvamında yazmış Arif Atılgan.. Semtin gelmişini, geçmişini ve dahi gelebileceğini ince ince resimlerle bezeyerek, kitabının sayfalarına aktarmış.

Mimarın “Evvel Zaman İçinde Yeldeğirmeni” kitabını geçenlerde okumuş ve meslektaşım mimar Arif Atılgan’ın “Bugün kaç kişi bilir yemeğin kokusu komşuya gitti diye, mutlaka bir tabak komşu hakkı gönderme adetini?…” arka yazısıyla sunduğu kitabının semti şiirsel dilde anlatmasına hayran kalmıştım.Bu kez yeni kitabı “KADİKÖY’DE ZAMAN”‘ (Kadıköy’de Zaman, K İLETİŞİM, www.kadikoylife.com)ın imza gününe gittim ve tanıştım Arif beyle. “Ben mi Yeldeğirmeni’nin, Yeldeğirmeni mi Benim hafızam karıştırıyorum bazen..” diyor ki çok haklı.

Arif bey Yeldeğirmeni’nin ete kemiğe bürünmüş hali adeta. Bey’den öte türünün tekne kazıntısı bir eski İstanbul beyefendisi… Dibine kadar Kadıköylü. Bu bahane ile birazdan anlatacağım bizim Kadiköy Maarif Kolejli Profesör Ömer Sadullah gibi çakma değil… Orda doğmuş büyümüş hali hazırda orda yaşayan mukim Kadıköy vatandaşı…. Okursanız Kadıköy zamanlarınıza gark olacaksınız. Arif bey üzerinden yalan dünyaya sitem etmek için iki haso, biri çeyrek KMK’ĺı ben, Bülent Hatipoğlu ve Ömer Sadullah gittik imza gününe. Sitemimiz ve gönül koymamız kitapta hunharca yıkılan Karmelit rahibelerine ait manastır iken Kadıköy Maarif Koleji yapılan tarihi binasından bahsetmemesi….Çünkü ben yanarım yanarım.. Kadıköy Maarif Koleji’min ufak bir renevasyonla kullanılabilecek tarihi binasının yıkılışına seyirci kalışıma yanarım. Hani ayrıcalıklı olma hali varsa şayet o da Kadıköy Maarif Kolejli olmaktır.



1955 yılında, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ile yakınlaşması ve NATO’ya girmesi nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesiyle; Türkiye’nin tüm dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyması amaçlandı. Bu Amerikancı proje ile dil bilen, değerlerine bağlı yurtsever yetişkin insan gücü oluşturulması; bazı yabancı ülkelere ait ya da onlarca desteklenen okullara karşı Anadolu’nun her köşesinden başarılı gençlere ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlanarak devlet tarafından ücretsiz eğitim verildi.

İlk yıllarda sadece erkek yatılı okulu iken,65 eğitim yılından başlanarak kız ve erkek gündüzlü öğrenciler de alınmıştır.. Nerdeyse tamamı anti emperyalist yetişmiş gençlerden oluşan, 58 yıldır eğitim veren Kadıköy Anadolu Lisesi, bugün sadece Kadıköy’ün değil Türkiye’nin okuludur; Türkiye’nin her yerinden öğrencileri ve mezunları ile bir Türkiye mozaiğidir. 1975 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi ismini almıştır ve devrimci şanı yürümektedir. Manastırdan devşirilmiş canım bina yıkıldı yerine Bayındırlık tipi ucubeler yapıldı.

Eş zamanlı olarak Kadıköy Maarif Koleji adı Kadıköy Anadolu Lisesi’ne çevrildi ama zarfa değil mazrufa bakınız. Okulun cehaletle uzlaşmaz insan yetiştirme kapasitesi hiç değişmiyor. Bizim 46_64 arası, rock n roll’un altın yıllarında doğan baby boomer/bebek patlaması kuşağından bugün ki z kuşağına sirayet eden bir “kolay kabullenmezlik, başeğmezlik” var ki tadından yenmez. Maarifli ruhu tuz ruhu değil sizin anlayacağınız.