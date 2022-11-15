Kadıköy Bağdat Caddesi’nde skuter denetimi

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Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA) – KADIKÖY Bağdat Caddesi’nde trafik polisleri elektrikli skuter kullananlara yönelik denetim yaptı. Denetime takılan 23 kişiye 16 bin 784 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde elektrikli skuter kullananlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, kaldırım üzerinde skuter ve motosiklet kullanan kişileri durdurdu. 19 sürücüye kaldırımda skuter ve motosiklet kullanmaktan, kask takmamaktan, yetersiz sürücü belgesiyle skuter ya da motosiklet kullanmaktan toplam 7 bin 651 lira trafik cezası yazıldı.

Bağdat Caddesi’ndeki denetimlerde usulsüz çakar kullandığı tespit edilen sürücüye 1 bin 823 lira cezai işlem uygulandı. İki sürücüye sertifikasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanmak 1 bin 823 lira ve bir sürücünün ehliyet belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 lira ceza kesildi. Toplamda 23 sürücüye 16 bin 784 lira para cezası kesildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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