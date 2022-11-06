KADES’e yapılan ihbar ile intihar engellendi

- Reklam -

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran E.C.’nin, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine intihara kalkışan kocası S.C., polis tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Millet Bulvarı’nda bulunan apartmanda meydana geldi. Eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı aldıran E.C., eşi S.C.’yi evinin önünde görüp KADES üzerinden polise ihbar yaptı. Polis ekibi, 4 katlı apartmanın giriş katındaki garaj kapısının açık olduğunu görerek içeri girdi. Bu sırada S.C.’nin kendini iple astığını gören ekipler, ipi keserek S.C.’yi indirdi. Polisin çağrısı üzerine olay yerine sağlık ekibi de sevk edildi. S.C., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. S.C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -