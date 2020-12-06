KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ölümden dönen A.K. (35), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin tabancayla kapıya dayanması üzerine KADES uygulamasının butonuna bastığını anlatan A.K., “Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk” dedi.

Antalya’da polisi harekete geçiren olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. A.K., evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki kızıyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. A.K.’nın evde olduğunu öğrenen eski eşi Alper T.A. (40), tabancayla birlikte binaya girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayan A.K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., süngüsünü çektiği tabancanın ateş almasıyla kendisini sol bacağından yaraladı.

A.K.’nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Bina içersindeki Alper T.A.’yı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.

ÇATIDAN GAZ BOMBASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binada oturanlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip binaya kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı Alper T. A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

A.K., yaşadığı korku dolu anları bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere anlattı. Boşandığı eşinin madde bağımlısı olduğunu ve sürekli madde kullandığını öne süren A.K., “Uzaklaştırması olduğu halde sürekli rahatsız ediyordu. 4 gün önce beni bıçakla tehdit ettiği için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden KADES uygulamasını yükletmiştim. Zaten son uzaklaştırmayı da o gün almıştı. Dün de elinde silahla geldi ve kapıyı uzun üzere çaldı. Ayrılmayınca, KADES uygulaması yardımıyla polise haber verdim. Polis gelmeden önce gitti. Polis ayrıldıktan sonra yeniden geldi ve bu kez oturduğum apartmanın karşısındaki binaya çıktı. Ben 4’üncü katta otururken, o karşı apartmanda 5’inci kata çıkmıştı. Bir ara sigara içmek için balkona çıktığımda onu fark ettim. Karşı bina ile aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Silahı bana doğrultunca içeri kaçtım ve KADES uygulamasını kullandım” dedi.

‘HEDEF BEN VE İKİ KIZIMDI’

Yaklaşık 3 dakika içerisinde polis ekibinin geldiğini ifade eden A.K., “Ekip gelene kadar karşı binadan inerek bizim apartmana girdi. Dairenin kapısını tekmelemeye başladı. Kapıyı kırmaya çalıştı. Polis gelince ‘Bana yaklaşmayın, kendimi vururum’ diyerek tehdit etmeye başladı. Polis de 3’üncü kattan bizim olduğumuz kata çıkamadı. Hedef ben ve iki kızımdı. Dairedeki annesi oğlunun gitmesini istiyordu. O ise beni ve kızlarımı öldürüp öyle gideceğini söyledi” diye konuştu.

Elindeki silahla ateş edince olay yerine özel hareket polisinin geldiğini anlatan A.K., “Özel harekat polisi itfaiye merdiveniyle çatıya indi. Bu arada, 3-4 gaz bombası attılar. Kısa sürede etkisiz hale getirildi. Biz de bu şekilde kurtulmuş olduk” dedi.

‘HAYATIMI KADES’E BORÇLUYUM’

Hayatını KADES’e borçlu olduğunu söyleyen A.K., sözlerini şöyle tamamladı:

“Daha önce telefonla polisi aradığımda 15-20 dakika sonra ekip gelmişti. Ancak KADES uygulaması açık olduğu takdirde polis 3-5 dakika gibi kısa sürede geliyor. Kadınlarımız tehlike anında mutlaka uygulamayı kullanmalı. Ancak öncesinde telefonlarındaki konumları mutlaka açık olmalı. Uygulama yüklü olmasaydı, o kapıyı zaten tekmeliyordu ve kapı anahtarının olduğu taraf çatlamıştı. Polis 15-20 dakikada gelirdi ve o kapı kırılırdı. İçeri girmiş olurdu. Biz o zaman ölmüştük. KADES uygulaması sayesinde polis 3 dakika içinde geldi ve kurtulduk. Polis ekiplerinden Allah razı olsun. Belki de ben burada olmazdım. Dünkü şoku hala atlatamadım.”

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