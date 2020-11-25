KADES ile şiddetten kurtulan kadın: Hiçbir kadın öldürülmeyi hak etmiyor

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) – ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı. Polis, daha önce eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanan kadını da ziyaret etti. Hiçbir kadının şiddeti ve öldürülmeyi hak etmediğini söyleyen Fatma A. (26), “Eşimin psikolojik şiddeti, fiziksel boyuta dönüşünce ailemin yanına sığınmıştım. Bir gün kapımıza dayandı. KADES sayesinde kendimi ve ailemi güvene aldım” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadınları ve eşlerini uyararak, kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirme çalışması yaptı. Polis, kapı kapı dolaşarak kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıttı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiğini belirten polis memuru, konum servisi açık tutularak, kadına şiddetin sonlandırılması için uygulanan program olduğunu söyledi.

KADES İLE ŞİDDETTEN KURTULMUŞ

Polis, 2 yıl önce evlenen ve eşi Cemil E.A. tarafından şiddete uğradığı için boşanma aşamasında olan Fatma A.’ya da broşür verdi. Eşinden evlendiklerinden beri şiddet gördüğünü anlatan Fatma A., KADES uygulamasıyla şiddetten kendisini koruduğunu söyledi. Bir gün eşi Cemil E.A.’nın kapısına geldiğini ve KADES’i kullandığını anlatan Fatma A., “Eşimin psikolojik şiddeti, bir süre sonra fiziksel boyuta dönüştü. Ailesine yakın olmamı istemiyordu. Bebeğimle birlikte ailemin evine geldim. Bir gün kapımıza dayandı. Sığınabileceğim sadece devletim vardı. O gün KADES’i kullandım ve polisler hemen gelip beni ve ailemi güvene aldılar” diye konuştu.

KADES’i çevresindekilere anlattığını ve kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Fatma A., “Hiçbir kadın şiddeti, öldürülmeyi hak etmez. Kadınlar susmamasın. Kadına yönelik şiddete ‘Dur’ denilmesini istiyorum” dedi.

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