Çarşamba günkü Hürriyet’te gördüğüm bir ölüm ilanı çok duygulandırdı beni.

İlan, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer’in annesi Kader Çimenbiçer’in vefatını duyuruyor ve şu bilgiyi paylaşıyordu:

“Sadece sevenlerinin hayatına değil, bedenini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağışlayarak pek çok gencin de hayatına dokundu.”

++

Türkiye’deki mevcut 82 tıp fakültesinin tamamında ciddi bir kadavra sıkıntısı var.

Anatomi derslerinde her 10 öğrenciye bir kadavra düşmesi gerekirken 400 öğrenciye bir kadavra düşüyor.

Bazı tıp fakülteleri hiç kadavra bulamıyor, dersler plastik mankenler üzerinde anlatılıyor.

Bazı fakülteler ise her birine 15 bin dolar ödeyerek kadavra ithal etmek zorunda kalıyor.

Aslında, sahipsiz ölülerin, savcının yaptığı soruşturmanın ardından kadavra yapılması önünde yasal bir engel yok.

Ne var ki savcıların çoğu belki de dini inançlarının etkisiyle bu kararı vermiyor, sahipsiz ölülerin defnedilmesini istiyor.

++

Tüm bunlar göz önüne alındığında Kader Çimenbiçer’in bağışı büyük anlam taşıyor.

Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Topluma hizmetin sadece yaşarken değil öldükten sonra da yapılabileceğini gösterdi.

++

Bu arada şunu da vurgulamakta yarar var:

Ölümünün ardından bedeninin kadavra olarak değerlendirilmesini isteyenler tıp fakültelerinden birine yanlarında bir tanık olduğu halde başvurup bağış belgesini imzalayabilirler.