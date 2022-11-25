KADEM’den ‘karanlığa fener yak’ etkinliği

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciği tarafından kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Rumeli İskelesi’nde ‘Sen de Karanlığa Bir Fener Yak’ etkinliğ düzenledi. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı. KADEM İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istediklerini belirterek, her zaman kadınların sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Şahin, “Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve aynı zamanda dünyada ciddi bir sorun. Bu sorunun önlemesi ve bu sorunla mücadele edilmesi konusunda bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. KADEM olarak bu yılki temamız da ‘yasaya tutun’. Şiddetin birçok türü var, bunlardan biriside ısrarlı takip. Bu da son zamanlarda yasaya suç olarak girdi. Israrlı takibin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak, bunun bir suç olduğunu göstermek üzere bu yıl böyle bir kampanya yürüttük.” dedi.

KADEM Tekirdağ Temsilcisi Sümeyye Tekin de dilek feneri uçurarak herkesin kadına yönelik şiddete karşı elinden geleni yapması ve duyarlılık göstermesi gerektiğini söyledi. (DHA)

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