‘Kaçkarlı Viking’in sıra dışı davranışları şaşırtıyor

Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)- RİZE’de Vikinglere ilgisi nedeniyle yörede ‘Kaçkarlı Viking’ olarak tanıtan turizmci Muço Türkyılmaz (47), giyim tarzı ve davranışlarıyla ilgi çekiyor. Viking şapkası ile dolaşan, baltasıyla kırdığı buzlu sularda yüzen Türkyılmaz, köyünde doğa ile iç içe sakin bir yaşam sürüyor.

Çamlıhemşin ilçesi Çat köyünde yaşayan turizmci Muço Türkyılmaz’ın Viking ilgisi yaşamına yansıyor. İzlediği dizinin ardından Vikinglerin yaşamını kendininkine benzeten Türkyılmaz, başında Viking şapkası elinde baltası ile yaşam sürüyor. Kendisini ‘Kaçkarlı Viking’ olarak tanıtan Türkyılmaz’ın ilginç giyim tarzı ve davranışları görenleri şaşırtıyor. Paylaştığı videolar sosyal medyada ilgi görürken başında Viking şapkası ile gezen Türkyılmaz, baltası ile buz kırıp soğuk sularda yüzüyor. Türkyılmaz, Vikinglere yakın ilgisiyle köy evinde bir köşe yaparak hem kültürel aksesuarları hem de Vikingleri anlatan parçaları sergiliyor. Devasa bir balta da yaptıran Türkyılmaz’ın ‘Son Viking’ adıyla hazırlattığı video ise paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izleniyor.

‘VİKİNGLERİN HAYATINI KENDİ HAYATIMA BENZETTİM’

Vikinglerin savaşçı ruhunun kalmadığını anlatan Muço Türkyılmaz, “Çocukluğumda bu dağlarda elimde baltayla, ineklerle, keçilerle vakit geçirdim. Çobanlık yaptım. Viking dizisini seyrettikten sonra onların hayatını kendime benzettim. Onlar da doğaya uyumlu bir yaşam sürüyor bende. Onlara ait eşyaları toplayarak bir köşe oluşturdum. Vikinglerin savaşçı ruhu kalmadı artık, sadece yaptığımız, doğaya zarar vermeden yaşamak. Viking şapkamı günlük hayatımda kullanıyorum ve çocuklarında çok ilgisini çekiyor. Devasa balta yaptırdım. Ustaya tarif ettim, o da yaptı, arada kullanıyorum, buz kırdım. Arkadaşlarım Viking halime, soğuk suya girmeme deli diyorlar ama ruhumuzda delilik var. Kaçkar Dağı’nın eteklerindeki Çat köyünde yaşadığım için de kendime Kaçkarlı Viking diyorum. Oldukça sade bir hayatım var, huzur buluyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI