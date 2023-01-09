Kaçkarlarda heliski, 16 İsviçreli sporcu ile başladı

- Reklam -

Rukiye MEYVECİ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) , (DHA) – TÜRKİYE’de sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda yapılan helikopterli kayak sporu ‘heliski’ de sezon açıldı. İsviçre’den gelen 16 sporcudan oluşan ilk kafile, Kaçkar Dağları’nda 3 helikopter eşliğinde kayağa başladı.

Dünyada İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada, Fransa’da yapılan; Türkiye’de ise sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterli kayak sporu ‘heliski’ için bu yıl 400 sporcu rezervasyon yaptırdı. Özellikle Avrupa ülkeleri ile Rus sporcuların daha çok tercih ettiği heliski için artan yoğun talep üzerine her yıl mart ayında tamamlanan faaliyet, 15 Nisan’a kadar uzatıldı. Yaklaşık 4 ay sürecek etkinlikte sporcu kafileleri, zorlu ve dik yamaçlardan kayacak. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak kayakçılar, gün boyu adrenalin yaşayacak.

Heliski sezonunda ilk uçuş hava şartlarının düzelmesi ile bugün başladı. İsviçre’den gelen 16 sporcudan oluşan ilk kafile, Kaçkar Dağları’nda 3 helikopter eşliğinde adrenalin yaşıyor. Ayder Yaylası’ndan helikopterle alınarak zirvelere bırakılan kayakçılar, vadiler boyunca inerken nefes kesen görüntüler oluşturuyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı, helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan helikopterler ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopterler, olası olaylara müdahale için hazırlandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -