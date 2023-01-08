Kaçkar Dağları’nda ‘heliski’ heyecanına kar ve fırtına engeli

- Reklam -

Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA)-TÜRKİYE’de sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda yapılan helikopterli kayak sporu heliskinin bugün planlanan sezon açılışı, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle ertelendi.

Dünyada İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada, Fransa’da yapılan, Türkiye’de ise sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterli kayak sporu heliskide 2023 sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Heliski için bu yıl dünyanın dört bir yanından yoğun rezervasyon alındı, 400 civarında sporcunun Ayder’de olması hedeflendi. Avrupa ülkeleri ile Rus sporcuların daha çok tercih ettiği heliski için yoğun talep olunca, her yıl mart ayında tamamlanan etkinlikte 15 Nisan’a uzatıldı. 4 ay sürecek etkinlikte sporcu kafileleri, zorlu ve dik yamaçlardan kayacak.

Bu yıl 3 helikopterle yapılacak faaliyetler kapsamında ilk kafile, Ayder Yaylası’na geldi. Ancak bugün başlaması planlanan ilk uçuş, yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve fırtına nedeniyle ertelendi. Bölgede hava koşullarının elvermesi durumunda helikopterle zirveye bırakılacak kayakçılar, adrenalin yaşayacak. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -