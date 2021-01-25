Ana Sayfa Güncel Haberler Kaçırılan gemicinin son sözleri ‘Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz’ olmuş / Ek fotoğraf
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4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu
Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 4 gün önce evinden çıkan Soner Deveci’den (42) bir daha haber alınamadı. Ailesi, aramalarına rağmen ulaşamadığı Soner Deveci için kayıp ihbarında...
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