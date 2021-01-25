Kaçırılan gemicinin son sözleri ‘Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz’ olmuş / Ek fotoğraf

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 4 gün önce evinden çıkan Soner Deveci’den (42) bir daha haber alınamadı. Ailesi, aramalarına rağmen ulaşamadığı Soner Deveci için kayıp ihbarında...