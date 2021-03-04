Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişiye gözaltı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kula ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kula’ya bağlı kırsal Şehitlioğlu Mahallesi’nde Y.T. (76) ve M.A.A.’nın (53) kaçak kazı yaptığı ihbarı üzeirne harekete geçti. Belirlenen bölgeye giden jandarma, şüphelileri kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, karakola götürüldü. Zanlıların yanında kazma, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu, halat ve kazı yaparken kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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