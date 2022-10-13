Kaçak göçmenlerle birlikte yakalanan 4 Türk vatandaşı, tutuklandı

- Reklam -

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen yelkenli tekne içinde 79 kaçak göçmenle birlikte, önceki gün akşam saatlerinde kurtarılarak, polise teslim edilen 4 Türk vatandaşının, organizatör olduğu ortaya çıktı. 4 şüpheli de tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, İtalya rotası üzerinde bulunan bir yelkenli tekne içinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Önceki gece saat 21.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, yelkenli tekne içindeki 83 kişiyi kurtardı. Bu kişilerden 79’unun yabancı uyruklu kaçak göçmen ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sanılan 4 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaçaklarla birlikte yakalanan Türk vatandaşları E.B. (38), E.Ç. (34), R.Ç. (30) ve M.Ç.’nin (23) ise soruşturma sonucu göçmen kaçakçılığı şüphelisi oldukları ortaya çıktı. Polis, kaçak göçmenlerin ifadeleri ve fotoğraf teşhisleri sonucu 4 kişinin göçmen kaçakçılığı olayının şüphelileri olduğu belirledi. Savcılığın ek talimatı ile haklarında adli işlem başlatılan 4 şüpheli, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -