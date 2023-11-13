İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot, fırtına nedeniyle battı. 4 kişinin cansız bedene ulaşılırken, kayıp göçmenler aranıyor.

Olay, saat 07.00 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Kleopatra koyunda meydana geldi. Bir grup göçmenin fırtınaya rağmen koydan denize açıldığı bilgisi sonrası Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri, çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, insansız hava aracı (İHA) ve botlarla yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Batan bottaki diğer göçmenlere de ulaşılması için bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların sürdüğü bildirildi.