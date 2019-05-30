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30 Mayıs 2019
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Yunan polisinin, kendilerini 2 gün aç bıraktığını; şok cihazı, cop ve plastik mermi kullanarak, darbedip, Meriç Nehri kenarına bıraktığını iddia etti.
Dış Haberler

Kaçak göçmenlerden Yunan polisi için ‘darp’ iddiası

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Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçen Mısırlı Hasan Mahmut (18) ve Ahmet Samir (26) ile Iraklı İbrahim Hıdır (35), Yunan polisinin, kendilerini 2 gün aç bıraktığını; şok cihazı, cop ve plastik mermi kullanarak, darbedip, Meriç Nehri kenarına bıraktığını iddia etti. 

İstanbul’dan anlaştıkları organizatöre para vererek, Edirne’de Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçen Mısır uyruklu Hasan Mahmut ve Ahmet Samir ile Irak uyruklu Ahmet Samir, Selanik’e gitmek için Dimetoka’da otogara gitti. Burada Yunan polisine yakalanan kaçak göçmenler, iddiaya göre, 2 gün aç bırakılıp, şok cihazı, cop ve plastik mermi kullanılarak, darbedildikten sonra Meriç Nehri kenarına getirildi. Burada da plastik mermiyle vurulan göçmenler, zorla Türkiye’ye gönderildiğini iddia etti. 

Türkiye tarafında askerlerce yakalanan kaçak göçmenler, hastaneye götürüldü ve tedavileri yapıldı. Türkiye’de askerlerin kendilerine çok iyi davrandığı anlatan Iraklı İbrahim Hıdır, “Bizi yakaladıklarında konuşma fırsatı vermeden vurmaya başladılar. Daha sonra bize elektrik vererek, işkence yaptılar. Ayaklarımıza plastik mermi sıktılar. Ellerimize ters kelepçe yaparak, bizi dövdüler” diye konuştu. 

Mısırlı Hasan Mahmut ise Yunan polisinin kendilerini ıssız yere götürüp, işkence yaptığını dile getirerek, “Issız bir yere götürdüler. Kamp yeri değildi. Kıyafetlerimizi üzerimizden aldılar. Üzerimizdeki tüm kıyafetleri çıkarıp, elektrik copla bizi dövdüler” dedi. 

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