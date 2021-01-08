Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine’ye götürüldü

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-Arnavutköy'de yumruk yumruğa kavga eden 2 genç kavganın ardından hiçbir şey olmamış gibi birbirine sarıldı. Arnavutköy’de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü....