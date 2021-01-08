Ana Sayfa Güncel Haberler Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine’ye götürüldü/ Ek fotoğraflar
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Bolu Dağı’nda sis
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Irak’tan gelen TIR’da 669 cep telefonu ele geçirildi
ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yapılan aramada 669 cep telefonu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;...
Yerli aşı malzemelerinin çalınması… Nakliye firması sahibi: Aşının farkına varsalar götürürlerdi
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Çapraşık Dişlere Dikkat !
Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, çapraşık dişlerin tam olarak temizlenmesi mümkün olmadığı için diş kayıplarına sebep olabildiğini söyledi.