Kaçak gerilen ağa takılan alabalığı, mühendisler kurtardı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ın Almus ilçesinde denetim yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Harami Yaylası’ndaki göle gerilmiş kaçak ağa takılan siyah benekli alabalığı, kurtardı. Ardından da yaklaşık 2 saat süren tedavinin ardından alabalık doğaya bırakıldı.

Almus ilçesinde Tarım Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekipleri, kaçak avlananlara yönelik denetime çıktı. İlçe müdürü Yavuz Selim Kepenek, balıkçılık teknolojisi mühendisi Osman Bozkuş ve su ürünleri mühendisi Fatih Argun tarafından yapılan denetimler sırasında Harami Yaylası’ndaki göle gerilmiş bir ağ fark edildi. Almus Ataköy Baraj Gölü altındaki bölgede bulunan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki ağ, alabalıkların yaşama alanı olan ve yılın 12 ayı avlanmaya yasak olan bölgeden çıkartıldı. Çekilen uzatma ağında 2 siyah benekli alabalık daha olduğu tespit edildi. Balıkların birinin canlı olduğunu gören ekipler, yaklaşık 2 saat boyunca hayvanı, kendine getirmeye çalıştı. Yapılan tedavinin ardından yumurtlama dönemindeki alabalık doğaya bırakıldı.

Balıkçılık teknolojisi mühendisi Osman Bozkuş, “Almus İlçe Tarım Orman Müdürlüğü su ekipleri olarak denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Şu anda Almus Ataköy Harami mevkiindeyiz. Siyah benekli alabalık ağımızda çıktı. Onu kurtarabildik. Ancak insanımızın da duyarlı olmasıyla inşallah siyah benekli alabalık sayımız aratacaktır” dedi.

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