Kaçak etüt merkezinde öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuksuz yargılanacak

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde kaçak olarak işletildiği öne sürülen etüt merkezinde 12 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fizik öğretmeni M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest kaldı.

Kentte sosyal medya üzerinden kaçak olarak çalıştırılan bir etüt merkezinde kız çocuğunun cinsel tacize uğradığı paylaşımlarının ardından İskenderun Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Sosyal medyadaki iddialara ilişkin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, “26 Ocak 2021 Salı günü çeşitli sosyal medya paylaşımlarında yer verildiği tespit edilen; ‘İskenderun’da izinsiz kaçak eğitim yapılan bir etüt merkezinde bir kız çocuğuna taciz’ iddiası üzerine; olayla ilgili olarak İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘idari soruşturma’ açılmış olup, ayrıca da İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘adli soruşturma’ başlatılmıştır. Söz konusu olay adli-idari merciler tarafından titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında birkaç öğretmenin bir araya gelerek açtığı kaçak etüt merkezinde 6’ncı sınıf öğrencilere ders veren Fizik öğretmeni M.D., 12 yaşındaki bir öğrenciyi 3-4 aydır taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Öğretmen hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirten Avukat Haydar Gökpınar, şöyle konuştu: “Mağdur müvekkilimize birkaç aydır öğretmeni tarafından uygulanan taciz sebebiyle, bunalıma girmiş, bu durumdan rahatsızlığını öğretmenine söylemesine rağmen, öğretmeni taciz etmeye devam etmiş. Yaşadığı son olaydan sonra ders sırasında ruhsal bunalıma giren öğrenci durumu önce arkadaşına sonra annesine söylemesiyle bize ulaştılar ve hukuki süreci başlattık. Son üç aydır aynı öğretmen tarafından tacize maruz kalan mağdur öğrencimiz, savcılıkta verdiği ifadede yaşadıklarını ayrıntıları ile adli makamlara aktardı. Kızımız eve kapanmış durumda. Babası yurt dışında çalışıyor, anne tek başına rehabite etmeye çalışıyor ve hukuki olarak sonuna kadar süreci takip edeceklerini söylüyorlar. Son düzenlemeler ile birlikte şüphelinin 16 yıl ceza alması söz konusu. Süreci takip ediyoruz.”

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