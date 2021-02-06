Kaçak define arama çukuruna düşen köpek kurtarıldı

İSTANBUL, (DHA) – İstanbul Tuzla Akfırat Mahallesi’nde bulunan ormanlık alan içerisinde kazılan kaçak define çukuruna düşen köpek, günler sonra Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma anları, zabıta ekiplerinin sevinci cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Zabıta ekiplerinin bu duyarlı davranışı ödüllendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Hayvanseverlik sadece sözde değil böyle işi ile birlikte en iyi en güzel şekilde, hayvanlara ve tüm canlılara kıymet vermekle olur” dedi.

Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda kimliği belli olmayan kişiler tarafından kaçak arama yapan define avcıları, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukuru kapatmadan bıraktı. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri bölgede gerçekleştirdiği kontroller sırasında çukur içerisine sıkışmış köpeği gördü. Ekipler, hızlıca kurtarma çalışmalarına başladı. Çukura inemeyen zabıta ekipleri belediyeden getirdikleri iş makinasının kepçesinin yardımıyla bir zabıta çukura inerek köpeği kucağında çıkarmayı denedi ama tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Günlerce yalnız başına çukurda aç ve halsiz kalan köpek, zabıta memurunun tüm çabalarına karşı korkudan yaklaşmadı. Köpeğe yaklaşmaya çalışan zabıtaya saldıran köpek bir türlü ikna edilemedi.

KÖPEĞİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTUĞU ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Saatlerce yapılan mücadelenin ardından köpeğe yaklaşamayan ekipler, kepçe ile çukurun kenarından yol açarak köpeğin özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Zabıtanın yönlendirmesiyle açılan yoldan tırmanarak çıkan köpek koşarak ormanın içerisinde kayboldu. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma anları, zabıta ekiplerinin sevinci cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, köpeği kurtaran Zabıta Memurları Mehmet Can ve Avni Avcı’yı ağırlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ANDA MÜDAHALE ETTİNİZ”

Çukura düşen köpeği kurtaran Zabıta ekiplerini makamında ağırlayarak ödüllendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yaptığınız çok güzel bir duyarlılık. Marifet iltifata tabidir. Bir köpeğin çukura düşmesi ve orada mahsur kalması, açlıkta ölecek duruma gelmesi. Çok önemli bir anda müdahale ettiniz. Sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Hayvanseverlik sadece sözde değil böyle işi ile birlikte en iyi en güzel şekilde, hayvanlara ve tüm canlılara kıymet vermekle olur.” dedi.