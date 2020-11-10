Kaçak avlanan balıkçılara 5 bin 100 lira ceza

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, ağ ile kaçak avlanan 3 balıkçıya, 5 bin 100 lira ceza kesildi. Yakaladıkları 1,5 ton sazan balığına el konuldu.

Jandarma ekipleri, Tahtaköprü Baraj sahası çevresinde denetim yaparken kaçak olarak avlanan 3 kişiyi fark etti. Bunun üzerine ekipler 300 metrelik ağ ile ağa takılmış 1,5 ton balığa el koydu. El konulan balıklar; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişiye ise 5 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

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