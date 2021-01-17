Kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları silindirle imha edildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) – OSMANİYE’de, kaçak avcılıkta kullanılan 39 ses yayın cihazı, asfalt silindiriyle ezilerek imha edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada çok sayıda kaçak avcıya para cezası uygulandı. Çalışmalarda, usulsüz avcılık yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edilen 39 ses cihazı ele geçirildi. Avlanacak hayvanların sesini taklit edip çıkararak hayvanların gelmesini sağlayan cihazlar, asfalt silindiriyle ezilerek imha edildi.

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