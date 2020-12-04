Kaçak avcıları yakalayan orman memuru, 50 metrelik uçuruma düştü

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’nın Sütçüler ilçesinde orman muhafaza memuru Hüseyin Yavuz, dün yasa dışı yaban keçisi avı yapmaya çalışan iki kişiyi yakaladıktan sonra, 50 metrelik uçuruma düştü. Akşam karanlığında 5 saat süren çalışma sonrası Yavuz düştüğü yerden kurtarıldı.

Sorumluluk alanı Antalya, Isparta ve Burdur illeri olan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6’ncı Bölge Müdürlüğü’ne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri, çok zor arazi şartlarına görev yapıyor. Dün gece DKMP 6’ncı Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü’ne bağlı av koruma ve kontrol ekibi, Sütçüler ilçesinde kaçak avcılarla ilgili ihbar üzerine harekete geçti. Ekip, yaşa dışı yaban keçisi avı yapmaya çıkan 2 kişiyi yakaladı.

Jandarma ile av koruma ve kontrol ekibinin bulunduğu grupta görevli orman muhafaza memuru Hüseyin Yavuz, dönüş sırasında yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma düştü. Yavuz, 5 saatlik zorlu çalışmanın ardından kurtarılarak, ambulansla Isparta’da hastaneye kaldırıldı. Yüzünde çizikler ve vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçak avlanırken yakalanan 2 kişi ise haklarında yasal işlem yapılmak üzere Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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