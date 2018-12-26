2019 yılında uygulanacak asgari ücret net 2 bin 20 lira belirlendi. Zam oranı şimdilik enflasyonun üzerinde olsa da dolar cinsinden bakıldığında 2018 yılı ücretinin 30 dolar altında. Asgari ücretlinin reel kaybı daha yılın başında yaklaşık 160 lira.



Asgari ücretlinin dolarla dövizle işi olmaz diyenlere hatırlatalım, tüm dünyada bu işler böyle hesaplanıyor. Yoksa Zimbabwe’deki işçiler Amerikan milyarderlerinden daha fazla kazanır görünürlerdi.

Azdı, çoktu tartışmalarını bir kenara bırakalım, kaç çalışan bu zamlı asgari ücreti alamayacak acaba? Yüz binlercesi zaten yeni yıla işten çıkarılmış olarak girecek. Bir o kadar da yıl içinde maalesef işini kaybedecek. Ama biliyoruz ki en az 3.7 milyon işsiz yakın bir zamana kadar bırakın iş bulmayı iki bin liralık asgari ücreti bile bulamayacak.

Başka bir hesap daha yapalım. Bir iş yeri gelecek yıl asgari ücretlilere ayırdığı parayı sabit tutmak ve bunu korumak istemesi halinde, bu her dört kişiden birinin işten çıkarılması demek. Bunu binlerle hesaplarsanız işsiz sayı yakında 4 milyonu geçer.



Bu zamdan en karlı çıkan devlet. Zamla birlikte bir asgari ücretlinin SGK primi de 800 liraya yaklaştı. İşveren şimdi bunu da ödeyecek. Bu prim üzerinden 100 liralık destek verilse de SGK biraz nefes alacak ama düzenli ve tamını ödeyenleri bulursa!

Tahsil edilemeyen veya ödenemeyen SGK primleri karşısında tek çare bütçeden kaynak ayırmak. Bu da yeterli olmazsa, İşsizlik Fonu’ndan para aktarılacak tabii o zamana kadar fonun 125 milyar liralık kaynaklarını tahvil, senet, bono gibi satışlarla Hazine tamamen emmezse

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İndirme bindirme zamları

Geçen sonbaharda ekonomideki sıkıntıları aşmak için elektriğe ve doğal gaza inanılmaz zamlar gelmişti. Yıllardır ertelenen zamlar bir gecede yapılınca faturalar şişmişti. Sonuç da girdi maliyetleriyle birlikte fiyatlara yansımıştı.



Yönetim; baktı ki bu zamlar enflasyonu daha da körükleyecek ve vatandaşın parasını tüketecek, konutlarda yüzde 10 indirim yapılacağını duyurdu.



Tabii bizim yandaş medyamız bunu müjde diye duyuruyor ama sonbahar zamlarına göre gerideki yüzde 30’luk artışı ne yapacağız?

Zamlarla Ankara’da doğal gazın metreküpü net 1.45 lira olmuştu. Şimdi 1.31 kuruşu civarlarına inecek. Yaz aylarında doğal gazın fiyatı 1.13 liraydı. Aradaki fark ne olacak derseniz gitti asgari ücretlinin zammı.

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Vali bey bu sefer tutturdu

İstanbul’dayken kar yağışlarında okulları tatil etmesiyle öğrencilerin sempatisini toplayan Vali Vasip Şahin, Ankara’da da aynı tutumunu sürdürüyor.



Vali Bey, acayip kar yağacak tahminleri üzerine 15 gün önce okulları bir günlüğüne tatil etmişti fakat gece yağan kar öğleyin kalkıp gitmesiyle eleştiri almıştı. Ancak bu defa 25 Aralık gecesi 12 saat yağan kar sonucu verdiği tatil kararının isabetli olduğu sabah anlaşıldı.

Öğrenciler vali deyince varsa yoksa Vasip Şahin diyorlar.