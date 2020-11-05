Kaburgalarındaki kırıklara rağmen kapı camını kırıp torunu ile eşini kurtarmayı başardı

Gökçe ADAR- Nevra UÇKAÇ- Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’i vuran depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nn enkazından yaralı halde çıkan Mustafa Mutlu’nun, 8 kaburga kemiğinin kırık olmasına rağmen kapı camını kırarak, torunu ile eşini kurtardığı ortaya çıktı.

Seferihisar açıklarında geçen cuma yaşanan 6,6 şiddetli depremde, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı yerle bir oldu. Apartmanın 7’inci katında yaşayan Mustafa Mutlu da yıkıma eşi Türkan Mutlu ve torunu ile yakalandı. Enkaz altından yaralı halde kurtarılan ve 8 kaburga kemiğinde kırık olduğu belirlenen Mustafa Mutlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ortopedi servisinde tedaviye alındı. Torunuyla birlikte enkazdan yara almadan kurtulan Türkan Mutlu, yaşadıklarını şöyle anlattı;

“Depremde yaşadığım o anı anlatamam. Deprem olduğunda salonda oturuyorduk, koridora çıktık. Torunum uyuyordu, onu aldık. Eşim, torunumu aldı ve yanıma geldi. O an bina çöktü. Çatırdamalar zaten deprem sırasında başlamıştı ama torunumu aldıktan sonra kendimizi binanın altında bulduk. Bir anda her taraf duman oldu. Eşim, nefes alamadığını söyledi. Eşim bir kapının camını kırdı, boşluktan seslendik. Sesimizi duyan ekipler, yanımıza gelmeye çalıştı. Geldikten sonra binadan çıktık. “

Eşi Mustafa Mutlu’nun, vücudunda kırıklar olduğunu ve tedavisinin bir süre daha devam edeceğini ifade eden Türkan Mutlu, “Çok yarası var. Omurilikte kırıklar var. Akciğerinde zedelenme, kaburgasında sekiz kırık mevcut. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görmeye devam edeceğiz. İnşallah kurtulacak” dedi.

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