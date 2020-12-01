Kablo hırsızlığından yakalanan şüpheliler serbest

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Yenidoğancılar Köyü Değirmen mevkiinde iletişim kablolarını kesen M.E.’yi suçüstü yakaladı. Olay yerinde ve araçta yapılan aramada 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ayrıca değişik tarihlerde gerçekleşen 9 ayrı kablo hırsızlığının faillerini de yakaladı. Yapılan çalışmada Y.Y., A.Ö., E.Ö., A.E. ve S.A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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