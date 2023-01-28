Kabızlığı önlemenin yolları

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Posalı besinlerin az tüketilmesi, günlük yetersiz su içmek, hazır ve paketli gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığa sebep olabiliyor. Sağlıklı beslenme ile kabızlık arasında önemli bir ilişki olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, kabızlığı önlemek için 4 tavsiyede bulundu:

Günlük lif tüketimini artırın

Bu sorunu çözmek için ilk adım posa, yani lif tüketimini artırmaktır. Günlük posa tüketimi yaşla orantılı olarak değişiyor. Yetişkin bireyler için günlük posa tüketimi 25-30 gram olmalı. 1000 kalori için ortalama 10-13 gram olarak düşünülebilir. 2 yaş ve üzeri çocuklar için ise günde yaş + 5 gram posa alımı öneriliyor. Yani 5 yaşındaki bir çocuk için günlük alması gereken posa miktarı 5+5, toplamda 10 gram olmalı. Posa kaynakları taze sebze ve meyveler, tam tahıllı besinler, kurubaklagiller ve ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu yiyeceklerdir.

Günlük yaklaşık 2-3 litre su için

Kabızlığı önlemede ikinci önemli adım ise günlük yeterli su alımıdır. Günlük içilmesi gereken su miktarı kilo 30 cc ile çarpılarak bulunabilir. Yani 70 kg biri için günlük tüketmesi gereken su miktarı 70 ile 30 cc çarpımı ile bulunarak 2100 cc veya ortalama 2 litre olarak hesaplanabilir.

Günlük 20-40 dakika fiziksel aktivite yapın

Diğer önemli bir konu ise inaktif yani sedanter yaşam dediğimiz gün içinde çok az hareket eden özellikle masa başı çalışan gruptan oluşur. Sağlık için atılan her bir adım insanlar için önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü yetişkin bireylerin haftada 150-300 dakika orta yoğunlukta bir fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Bu da günlük yaklaşık 20-40 dakika arası fiziksel aktiviteye (yürüyüş, koşu, bisiklet vb.) denk gelmektedir.

Hazır ve paketli gıdaların tüketimini en aza indirin

Hazır yiyecekler ve paketli gıdalar fazla miktarda tuz içerir ve yüksek oranda tuz alımı dışkının kurumasına sebep olarak kabızlığa yol açabilir. Lifli besinler sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlar ancak hazır yiyeceklerde lif yani posa bulunmaz.

ÇOCUĞUNUZDA KARIN AĞRISINA

BU ŞİKAYETLER EŞLİK EDİYORSA!

Özellikle kış aylarıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları yaygınlaşırken, acil servislere başvuruların en sık nedenini karın ağrıları oluşturuyor. Enfeksiyonun tedavi edilmesi ile genellikle karın ağrısı da düzeliyor ancak bazı durumlarda ise karın ağrısının altında cerrahi tedavi gerektirebilen çok daha ciddi hastalıklar yatabiliyor! Acıbadem Ataşehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Elemen, anne babaların bu nedenle “karın ağrısıdır geçer” dememelerini, özellikle ağrıya eşlik eden diğer şikayetleri dikkatle gözlemlemeleri gerektiğini vurguluyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Elemen çocuklarda karın ağrısı hakkında bilgiler verdi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Gribal enfeksiyonlardan sınav stresine, mide bağırsak hastalıklarından apandisite birçok neden çocuklarda karın ağrısına yol açabilirken, anne babalar kimi zaman ‘basit bir gaz sancısıdır, geçer’ diye düşünerek doktora gitmeyi geciktirebiliyorlar. Ancak dikkat! Acıbadem Ataşehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Elemen, çocuklarındaki karın ağrısının gelip geçici bir sıkıntı olabildiği gibi, altında apandisitten bağırsak düğümlenmesine, yumurtalık kistlerinden testis dönmesine dek cerrahi müdahale gerektiren ciddi hastalıklar da yatabildiğini belirterek, bu nedenle ailelerin çocuklarını çok iyi gözlemlemeleri gerektiğini vurguluyor. Karın ağrısı çocuklardaki tüm tıbbi acil durumların yüzde 15’ini oluşturuyor. Bu hastaların yüzde 10’unda cerrahi nedenli bir karın ağrısı saptandığını ve dikkatle araştırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Levent Elemen “Neredeyse hemen herkesin yaşamı boyunca en az bir kez karşılaştığı karın ağrısının başlama şekli ve yeri, süresi, sıklığı, eşlik eden bulguların olup olmaması cerrahi nedenli karın ağrıları konusunda çok önemli bilgiler verebilir; tanı ve tedavinin zamanında yapılmasını sağlayarak komplikasyonları engelleyebilir” diyor.

Solunum yolu enfeksiyonları ile birlikteyse!

Karın ağrısına eşlik eden başka şikayetler varsa anne babaların çok daha dikkatli olması gerektiğini çünkü bu durumun başka hastalıkların habercisi olabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Levent Elemen “Karın ağrısı solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte ise ve eşlik eden başka bir bulgu yoksa olası tanı olarak, karın içinde ince bağırsak etrafındaki lenf nodlarının şişmesi düşünülür. Tanıyı kesinleştirmek için akciğer grafisi ve tüm batın ultrasonografisi yapılmalı ve kan tetkikleri alınmalıdır. Solunum yolu enfeksiyonunun tedavi edilmesi ile karın ağrısı da düzelecektir. Ancak nadiren karın ağrısı şiddetinde artma, hastanın genel durumunda kötüleşme, ateş ve kusma tabloya eklenebilir. Bu durumda karın içindeki yangının ilerlediği ve tablonun akut apandisite evrildiği düşünülmelidir. Akut apandisit varsa cerrahi tedavi şarttır. Akut apandisitte altın standart laparoskopik (kapalı) cerrahi ile apandisitin dışarı çıkarılarak tedavinin sağlanmasıdır” diye konuşuyor.