Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı’na video konferansla katıldı. Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık etti.

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