Ana Sayfa Politika Haberleri Kabine toplantısı başladı!
Kabine toplantısı başladı!
YazarEditör
-
6
0
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında, 55 vilayette 180 alanda karantina uygulandığını belirterek, "112 bin 500 vatandaşımız şu anda 180 yerleşim...
Sokağa Çıkma Yasağı – 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı
Cami hoparlöründen şiveli evde kalın anonsu güldürdü
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği cami de hoparlörden Karadeniz şivesi ile evde kalın anonsu yaptı. Kayda aldığı anons...
Burhan Kuzu’ya 5 yıla kadar hapis istemi
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesinde adı geçen Burhan Kuzu hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.