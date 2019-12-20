Özel Halk Otobüsleri’nden (ÖHO) şikayetler bitmek bilmiyor.

Örneğin, 80 yaşında olduğunu belirten Ahmet Tunç isimli okuyucumuz dün gönderdiği mesajda özetle şöyle demiş:

-Bazı ÖHO şoförleri yaşlılara yönelik hasmane bir tavır sergiliyorlar.

-Durakta sadece yaşlıların olduğunu görürlerse hiç durmadan gidiyorlar.

-Gençlerle birlikte yaşlıların da olduğunu görürlerse otobüsü durağın bir hayli uzağında durduruyor, koşarak gelen gençleri aldıktan sonra yaşlıları beklemeden hareket ediyorlar.

-Yaşlılar otobüse binerken, “Çabuk Çabuk!”, “Hemen atla!”, “Acele et!” diye bağırıyorlar.

-Diğer yolculara, “Yine beleşçilere çattık” diyerek yaşlıları şikayet ediyorlar, açıkça tacizde bulunuyorlar.

-Yaşlılar otobüse binip tutunacak bir yer ararken sert biçimde hareket ederek onların sağa sola savrulmalarına neden oluyorlar.

-Gerekli gereksiz ani frenler yaparak ve virajları hızlı dönerek yaşlıları otobüse bindiklerine pişman etmeye çalışıyorlar.

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Okuyucumuz mesajını şu sözlerle bitirmiş:

“Yerel seçimde tüm aile olarak oyumuzu Mansur Yavaş’a vermiştik.

Onun, bizi daha huzurlu bir kent yaşamına kavuşturacağına inanıyorduk çünkü.

Ama bugün geldiğimiz noktada hayal kırıklığı içindeyiz.

Özel Halk Otobüsleri şoförlerini bile denetleyip belli kurallar çerçevesinde çalıştıramayan bir belediye yönetimi isterse dağları delsin bizim için bir anlam ifade etmiyor.”

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Benim kişisel gözlemlerim de Ahmet Tunç’tan çok farklı değil.

Belediyenin bu soruna acilen el atıp çözüm bulması gerekiyor.