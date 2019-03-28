Kaan Ayhan, “Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda, ancak Fransa’ya da maçları elimizle vermeye niyetimiz yok, orada da şansımızı deneyeceğiz” dedi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ve Milli takımın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, Almanya’da katıldığı bir filmin galasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. A Millilerin Arnavutluk ve Moldova maçlarında aldığı 6 puan ile ilgili konuşan Kaan Ayhan, “Son yıllarda umut ettiklerimizi, istediklerimizi elde edemeyip, hedeflerimizin gerisinde kaldık. Yeni bir şampiyonaya çok iyi başladık. Önemli olan da buydu. Kazanmamız gereken maçlardı. İki maçı kazanırken de iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“GRUPTA ÖNCELİKLİ RAKİBİMİZ İZLANDA”

Milli takımın H Grubu’ndaki ilk rakibinin İzlanda olduğunu söyleyen Kaan Ayhan, “Biz önce İzlanda ile yarışalım. Son yıllarda İzlanda deplasmanında zor maçlar oynadık, grupta öncelikli rakibimiz İzlanda, tabii ki Fransa’ya da maçları elimizle vermeye niyetimiz yok, orada da şansımızı deneyeceğiz” dedi.



“MİLLİ FORMA İLE GOL ATMAK GURUR VERİCİ”

Milli forma ile daha önce bir gol kaydettiğini ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmadığını hatırlatan Kaan, “Çok özel, gurur verici bir duyguydu. Bundan önce bir kafa golü atmıştım, ofsayt gerekçesiyle sayılmamıştı. Bu seferde acaba sayılmaz mı diye ilk başta şüpheliydim. Ülkemiz adına 4-0’ı yakalamak, böyle önemli bir maçta gol atanların arasında olmak, gurur verici. Sadece tribünleri değil, tüm halkımızı, ailemi ve arkadaşlarımı sevindirdiğimi gördüm, o da çok büyük bir duyguydu” şeklinde konuştu.



“TRİBÜNLERLE BİR BÜTÜN OLDUK”

A Milli Futbol Takımı’nın yeni direktörü Şenol Güneş’in kısa süre içerisinde kendilerini maçlara iyi hazırladığını aktaran Kaan, “Şenol hoca kısa süre içinde bizi iyi bir takım olarak hazırladı. Takımın olumlu havasını taraftarın da görüp memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü, bize yansıyan buydu. Saha ve tribünlerle bütün bir Türkiye olmayı başardık. Bizim için bu önemliydi, inşallah Fransa maçında da böyle bir atmosfer yakalarız” diye konuştu.