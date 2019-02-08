Tokya’da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için Japonya’ya giden büyük erkekler Türkiye Judo Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurum’da yapılan yükseklik kampının ardından 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı Japonya’nın başkenti Tokyo’ya giden milli takım kadrosunda yer alan judokalar çalışmalarını sürdürüyor.

Nippon Spor Bilimi Üniversitesi Judo Takımı ile randori antrenmanı yapan milliler, hafta sonunda Kokushikan Üniversitesi’nde dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarıyla hazırlıklarına devam edecek. 

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