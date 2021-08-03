Judo Kadın Ümit Milli Takımı Burdur’da ortak çalışma kampında

ANKARA,(DHA)-Letonya’nın Riga kentinde düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıkları için kampa alınan kadın ümit milli takımı, aynı zamanda Kazakistan Ümit Milli Takımı ile ortak çalışma gerçekleştiriyor.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıkları için Burdur’da kampa alınan kadın ümit milli takım kadrosu aynı zamanda Kazakistan Ümit Milli Takımı ile ortak çalışmalarına başladı.

Letonya’nın Riga kentinde 17-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın hazırlıkları için günde çift antrenman yapan milliler, Kazakistan Milli takım judocularıyla yapılan ortak çalışmada ise randori ağırlıklı olarak çalışıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yenilenen ümit milli kadronun uzun bir aradan sonra yapılacak bu şampiyonada başarılı sonuçlar alacağına inandıklarını ifade etti.

(FOTOĞRAFLI)

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