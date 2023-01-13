Juan Mata: Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz

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“Gol atarak bu galibiyette bir payım olduğu çok mutluyum”

“Bu kutlamayı yapmayı çok istiyordum”

“Olabildiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum”

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray’ın İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata, sezon sonuna kadar aynı performansı göstermeye devam etmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor’u 4-0 mağlup etti. Hatayspor karşısında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Juan Mata, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aynı performansı sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerine dikkat çeken tecrübeli orta saha, “Geçen hafta çok önemli bir maç vardı. Bugün de bu şekilde devam ediyor olmamız çok önemliydi. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu kolay olmayacaktır. Mutlaka çok önemli karşılaşmalarda bulunacağız. Biz olabildiğince mükemmelliği ararken, bir yandan da mütevazi olmaya dikkat ediyoruz. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“GOL ATARAK BU GALİBİYETTE BİR PAYIM OLDUĞU ÇOK MUTLUYUM”

Galibiyete gol atarak katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Mata, “Kazandığımız için ve gol atarak bu galibiyette bir payım olduğu çok mutluyum. Hepimiz takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada daha çok oynuyorum, daha az oynuyorum karşılaştırması yapmıyorum. Çok sağlıklı bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Hepimiz takıma öncelik gösteriyoruz” diye konuştu.

“BU KUTLAMAYI YAPMAYI ÇOK İSTİYORDUM”

İç sahada ilk kez gol sevinci yaşadığı hatırlatılan İspanyol orta saha, “Çok mutluyum, bu kutlamayı yapmayı çok istiyordum. Bu sahada ilk gol sevincimi yaşadım. Bunu taraftarla kutladık. Taraftarlar dışarda karşılaştığımız zaman da bana çok iyi davranıyor. Saha içinde de çok iyi davranıyorlar” dedi.

“OLABİLDİĞİNCE TAKIMA KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM”

Fiziksel açıdan şu anda kendisini iyi bulduğunu dile getiren Mata, şöyle konuştu:

“Kendimi iyi biliyorum. Yazı biraz daha uzun geçirdim fakat sonrasında iyi antrenmanlar yaptık. Milli arada da Antalya’da güzel bir çalışma yaptık. Ben şu anda kendimi iyi buluyorum ve olabildiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum.”

“BİR BÜTÜNÜN PARÇASI OLARAK HAREKET EDİYORUZ”

Takım olarak birlikte hareket ettiklerini belirten Mata, “Oyuncular, hocalar, ekibimiz, bütün çalışanlarımız aynı şekilde, bir bütünün parçası olarak hareket ediyoruz. Yardımcı olmaya, birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Hoca olmak tabii ki zor bu durumda. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Aynı performansı göstermeye çalışıyoruz. Olabildiğince bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SEZON UZUN VE ŞU ANDA KONUŞMAK İÇİN ERKEN”

Kariyerinde Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi birçok başarısı olduğu ancak henüz lig şampiyonluğu yaşayamaması hatırlatılan tecrübeli orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

“Umarım şampiyon oluruz. Burada ligi kazanmak, müzemizdeki birçok kupaya, bir kupa daha eklemek bizim istediğimiz bir şey, amacımız o. Fakat sezon uzun, şu anda konuşmak için erken. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Juan Mata’nın açıklamaları

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