Joshua King: Türk arkadaşlarım Galatasaray derbisinden bahsetmişti

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“Ben ve takım arkadaşlarım bu maç için sabırsızlanıyoruz”

“Galatasaray’ın da dinlenmek için yeterli süresi var”

“Hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler”

“Bütün gücünü ortaya koyan bir asker gibi hissettim”

Mustafa AKIN – İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe’nin Norveçli forveti Joshua King, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine son dönemdeki performanslarını değerlendirerek başlayan Joshua King, “Son maçımızda güzel bir galibiyet aldık. Trabzonspor maçında kaybettikten sonra iki lig maçından galibiyetle ayrıldık. Üç gün içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi. Derbi maçı oynayacağız. En yakın arkadaşım buraya gelmeden önce bahsetmişti; ‘Galatasaray maçına hazır ol’ demişti. Gelir gelmez fikstüre bakmıştım. Bu maç için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız deplasmanda da iç sahada da hep arkamızda oldu. Pazar günü de son düdüğe kadar arkamızda olacaklar. Ben ve takım arkadaşlarım bu maç için sabırsızlanıyoruz” dedi.

“TÜRK ARKADAŞLARIM GALATASARAY DERBİSİNDEN BAHSETMİŞTİ”

Türk arkadaşlarının derbi hakkında kendisine bilgi verdiğini söyleyen King, “Bunu buraya gelmeden önce duymuştum. Türk arkadaşlarım bahsetmişti. Eğer Galatasaray karşısında gol atarsam taraftarlar seni daha çok sever diye. Şu anda bunu düşünmüyorum. Her maç takımıma yardım etmek istiyorum. Galatasaray maçı sadece bir maç. 3 puan sadece. Büyük resimde bizim amacımız lig şampiyonu olmak. Her maç yardım etmeye çalışıyorum. Günün sonunda amacımız ligi kazanmak. Hızım ve yeteneklerimle takıma bu anlamda yardım etmeye çalışıyorum. Galatasaray’a gol atmak tabii ki özel olur ama öncelikli amacımız maçı kazanmak” ifadelerini kullandı.

“HER OYUNCU İÇİN SAKATLANARAK SAHALARDAN UZAK KALMAK ZORDUR”

Joshua King yaşadığı sakatlıkla ilgili ise, “Her oyuncu için sakatlanarak sahalardan uzak kalmak zordur. Özellikle bir takıma yeni katılmışsanız. Buraya geldiğimde sezon öncesi hazırlık kampı geçirmemiştim. Sezon başında birkaç gol atmıştım ama sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kaldım. Bu süreç mental anlamda benim için zordu. Ailemi de buraya getirmiştim ama milli arada gerçekten iyi çalıştım. Dünya Kupası arası benim için mucize gibi oldu. Lige verilen arada çok çalıştım. 4 haftalık süreçte takım olarak çok çalıştık. Özgüven ve fiziksel güç kazanmama yardımcı oldu. Forvet oynadığı zaman gol atmak, asist yapmak ister ama Ronaldo ve Messi’nin bile gol atamadığı oluyor. En önemlisi elinizden gelenin en iyisini yapmak. Mental olarak da çok iyi hazırlanıyoruz” dedi.

“BÜTÜN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYAN BİR ASKER GİBİ HİSSETTİM”

Gol sevincinin sebebi hakkında da konuşan King, “Aslında o an içimden gelen bir şeydi. Daha önce yapmamıştım. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyi daha önce bir yerde görmemiştim. O an kendiliğinden çıktı. Her şeyini bütün gücünü ortaya koyan bir asker gibi hissettim. Galatasaray’a karşı da gol atarsam muhtemelen bu sevinci yaparım, henüz planlamadım” sözlerini sarf etti.

“KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM”

Takım olarak yaptıkları çalışmalardan da bahseden 30 yaşındaki futbolcu, “Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir takım ve iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Teknik direktörün verdiği doğru taktiklere antrenmanda çok çalışmayı eklediğinizde kendinden gelişiyor. Her antrenmanda çok detaylı ve iyi çalıştık. Yazın hazırlık döneminde de takım çok iyi çalıştı. Bu dediğimiz şartlar olduğunda takım olarak iyi performans sergilemek kolay oluyor. İç sahada taraftarların ne kadar değer verdiğini gördükten sonra kalpten oynamamak imkansız” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’IN DA DİNLENMEK İÇİN YETERLİ SÜRESİ VAR”

Joshua King derbi öncesi Galatasaray’ın 4, Fenerbahçe’nin ise 5 gün dinlemesiyle ilgili, “Bunun avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir takım 2-3 gün fazladan dinlenirse avantaj olabiliyor. Onların da dinlenmek için yeterli süreleri var. Biz deplasmanda oynadık. Seyahat ettik. Bizim için stresliydi. İzin günümüz de olmadı. Çalışmaya devam ettik. Hem onların, hem bizlerin yeterli dinlenme süresi olduğuna inanıyorum. Onlar da biz de hazırız. O gün geldiğinde kimin daha iyi olduğunu göreceğiz” dedi.

“HAKEMLER DE İNSAN, ONLAR DA HATA YAPABİLİRLER”

Hakemler hakkında da konuşan King, “Ben futbolcuyum. En iyi yaptığım şeyi, sahada yapmam gerekenleri yapmaya odaklanıyorum. Daha önce Premier Lig’de oynadım. Daha önce orada da bazı takımlar, bazı kararlardan memnun olmayabiliyordu. Bu tarz şeyler her ligde olabiliyor. Hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler. Taraftarlar için önem arz eden bir derbi. Hakemin olabildiği kadar nötr olmasını umuyorum. Geçmişte benim de hakem kararlarından memnun olmadığım zamanlar olmuştur ama bu normal. Bunu böyle kabul etmeliyiz. Derbi sırasında saha içinde çok fazla tartışma ve sertlik olabilir ama hakemin sabırlı olup oyunun akmasını sağlaması gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Joshua King’in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)