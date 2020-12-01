Josep Borrell’den Muhsin Fahrizade suikastı açıklaması

Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran’ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesine ilişkin, ” İran’ın ‘nükleerleşmesini önlemeyecek” değerlendirmesin bulundu.

İran’ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesi konusunda Avrupa Birliği’nden (AB) açıklama geldi. Değişen Dünyada AB adlı etkinlikte konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer programında görevli üst düzey bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesine ilişkin “Fakhrizadeh’in bu şekilde öldürülmesi bir suç teşkil ediyor. Üzgünüm ama sorunları çözme yolunuz bu değil. Nükleer bilim uzmanlarını öldürerek İran’ın nükleerleşmesini engellemeyeceğiz ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) yeniden canlanmasını istemeyen insanlar var. Bu yıllarda anlaşmayı canlı tutmak için çalışıyoruz. Amerika’nın geri çekilmesine rağmen” dedi.

“ABD’Yİ ANLAŞMAYA GERİ DÖNMEYE İKNA EDEBİLECEĞİMİZİ UMUYORUM”

Borrell ayrıca Avrupa Birliği’nin ABD’yi nükleer anlaşmaya geri dönmeye ve İran’ı da JCPOA’nın öngördüğü gibi nükleer sorumluluklara tam uyum sağlamaya ikna etmesini umduğunu ifade etti. Borrell, JCPOA’nın bir sonraki toplantısı için bir tarihin zaten belirlendiğini ve bunun Noel’den önce yapılacağını da sözlerine ekledi.