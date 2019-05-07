Josef Sural’ı sahada andılar

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşma öncesi, geçen hafta trafik kazasında yaşamını yitiren Çek forvet Josef Sural anıldı. Alanyaspor sahaya siyah forma ile çıkarken, Atiker Konyasporlu oyuncular ise siyah kol bandı taktı.

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor öncesinde, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyaspor’un Çek oyuncusu Josef Sural çeşitli etkinliklerle anıldı. Alanyaspor’un soyunma odasındaki giyinme kabinine Sural’ın 90 numaralı siyah forması, fotoğrafı ve karanfil bırakıldı.

KABİNİNE KARANFİL KOYULDU

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan maça Alanyasporlu futbolcular ısınmaya Josef Sural’ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıktı. Karşılaşma için taraftarlara özel olarak Josef Sural forması ve üzerinde Sural fotoğrafı bulunan tişörtler hazırlandı. Maça gelen birçok taraftar üzerlerinde bu tişörtle tribünleri doldurdu. Karşılaşmayı takip eden basın mensupları da yine bu tişörtlerden giydi.

‘SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ JOSEF SURAL’ PANKARTI

Alanyaspor ve Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi hem Türkçe hem de İngilizce “Seni asla unutmayacağız Josef Sural” yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Aynı şekilde sahanın kenarındaki reklam ekranlarında da aynı mesajlar maç boyunca yayınlayacak. Alanyasporlu futbolcular, Sural anısına karşılaşmada yeni sezonun siyah renkli formalarıyla mücadele devam edecek. Karşılaşma süresince Alanyasporlu futbolcular Sural’ın fotoğrafı basılı olan maç formasını terletecek.

12’NCİ OLARAK OYUNCU SURAL ANONS EDİLDİ

Maç öncesi yapılan takım kadroları anonsunda ise Alanyaspor’un ilk 11’ini okuyan anons görevlisi, “Şu an aziz ruhu da yanımızda olan 90 numaralı formasıyla Josef Sural” şeklinde 12’nci oyuncu olarak Sural’ı anons etti.

SURAL ANISINA 2 DAKİKA SESSİZLİK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı karara göre karşılaşma öncesi Josef Sural anısına saygı duruşunda bulunuldu. Taraftar gruplarının kendi aralarında aldığı karar doğrultusunda maçın başlama düdüğünün ardından statta 2 dakikalık sessizlik hakim oldu. Ardından da Josef Sural 2 dakika boyunca alkışlanarak anıldı.

‘ACINIZ ACIMIZDIR’

Ayrıca misafir takım tribününde de Konyasporlu taraftarlar ‘Acınız Acımızdır Josef Sural’ yazılı pankart açtı. Taraftar gruplarının Josef Sural ile ilgili birçok afiş ve koreografi çalışması hazırladığı karşılaşmada, Sural’ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasına atıfta bulunularak 90’ıncı dakikada tüm taraftarlar saha kenarına karanfil bırakacak. Ayrıca karşılaşmaya gelecek taraftarlara ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla iftarlık ikram edildi.

ONLAR DA SAHADA

Sural’ın hayatını kaybettiği kazada aynı minibüste bulunan Papiss Cisse, Welinton Souza Silva, Djalma Campos, Steven Caulker ve Baiano da ilk 18’de yer aldı.